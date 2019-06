iZombie: il settimo episodio svela un collegamento con la prima stagione

iZombie si trova attualmente nel bel mezzo della quinta e ultima stagione, che porterà alla conclusione la narrazione dello show che mescola fantasy, dramma e horror. E l'ultimo episodio andato in onda negli Usa, il settimo, ha svelato una connessione con la prima stagione della serie, che arriverà in Italia con i nuovi episodi ad ottobre.

Il settimo episodio ha visto Liv Moore (Rose McIver) consumare il cervello di un capo cuoco in un ristorante mentre i rapporti tra uomini e zombie a Seattle diventano sempre più complicati. Tutto questo ha portato la storia a prendere una nuova piega, quando Liv ha accompagnato Clive (Malcolm Goodwin) all'ospedale e si è trovato di fronte a sua madre (Molly Hagan).

Come i fan della serie ricorderanno, la madre di Liv e il fratello Evan (Nick Purcha) mancano dalle prime battute della serie, quando Liv si rifiutò di fare una trasfusione di sangue che avrebbe salvato la vita di Evan.



Il collegamento con l'episodio sette riguarda proprio l'incontro tra Liv e sua madre; la ragazza accusa la madre di non aver mai risposto alle sue lettere in questi anni così come alle sue chiamate, dicendole che lei l'ha sempre incolpata di aver lasciato morire Evan.

Liv ha spiegato che non voleva trasformare suo fratello in uno zombie e che non vuole il suo perdono. Per rendere le cose ulteriormente complicate, Eva ha svelato a Liv che il suo vero padre - mai conosciuto dalla ragazza - era un tossicodipendente di nome Martin Roberts, che ora vive come senzatetto.

Il promo ufficiale della quinta stagione di iZombie mostra alcune delle migliori sequenze dei nuovi episodi, mentre le prime foto della serie sono state distribuite a fine 2018.