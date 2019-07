iZombie, un primo sguardo all'episodio conclusivo della serie

The CW ha diffuso una piccola preview dell'ultimo episodio di iZombie, "All's Well that Ends Well".

Sta per giungere ormai a conclusione la quinta e ultima stagione di iZombie, la serie tv basata sull'omonima serie a fumetti della Vertigo (etichetta di proprietà della DC Comics), creata da Rob Thomas (il papà di Veronica Mars) e Diane Ruggiero (Così è la Vita, The Ex List).

Protagonista della storia il medico legale Olivia "Liv" Moore, che dopo essere stata trasformata in uno zombie, si fa assumere in un obitorio per poters cibare dei cervelli dei cadaveri. Ma ogni cervello che mangia le dona i ricordi i la personalità del proprietario...

Così avevano inizio le avventure di Liv e i suoi amici. E ora ci avviciniamo sempre di più a vederne conclusione, dato che The CW ha diffuso le prime foto del tredicesimo e ultimo episodio della quinta stagione, All's Well That Ends Well (che potete trovare in calce alla notizia).

Nelle immagini vediamo Blaine (il personaggio interpretato da David Anders) immerso nei pensieri, mentre Liv sembra avere molta fretta di raggiungere il luogo di... Beh, non sappiamo ancora di cosa si tratti, ma da quel che possiamo vedere, non pare certo una situazione auspicabile.

Vedremo cosa ci riserverà il series finale di iZombie, in onda in America il 1 agosto 2019.