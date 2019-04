J.J. Abrams adatta Lisey's Story di Stephen King per AppleTV, Julianne Moore protagonista

Dopo il bellissimo video promozionale per l'annuncio del proprio servizio di streaming on demand denominato AppleTV+, finalmente si inizia a fare sul serio: J.J. Abrams sta infatti sviluppando per Apple l'adattamento televisivo di Lisey's Story, celebre romanzo di Stephen King pubblicato nel 2006.

La protagonista della mini-serie tv sarà la vincitrice del premio Oscar Julianne Moore, che interpreterà la protagonista Lisey London, moglie del celebre autore Scott London, che dopo la morte del marito si ritrova sola e, a causa di una malvagia presenza che entrerà all'improvviso nella sua vita, sarà costretta a rievocare alcune terribili verità che aveva scelto di dimenticare.

Lisey's Story rappresenta l'ennesima collaborazione tra Abrams e King, che in precedenza avevano lavorato insieme per portare sul piccolo schermo la mini-serie 22/11/63 e la serie antologica Castle Rock. L'annuncio arriva a pochi giorni dall'uscita negli Stati Uniti di Pet Sematary, che ha incassato $25 milioni in Nord America e $42,5 milioni nel resto del mondo. Il film, per il quale lo stesso King aveva scritto un finale alternativo rispetto al suo romanzo originale, arriverà in Italia dal prossimo 9 maggio.

Al momento non è stata rivelata una data di uscita per la mini-serie.

