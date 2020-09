J.J. Abrams e Netflix: primo trailer per la docu-serie Challenger: The Final Flight

La storia della NASA è costellata di grandi imprese e successi, ma non tutti conoscono il lato oscuro del programma spaziale americano. A ricordare una delle più grandi tragedie della corsa allo spazio è il regista J.J. Abrams con la sua docu-serie Challenger: The Final Flight.

Il documentario in quattro episodi, la cui anteprima troverete nel player in alto, racconta le vicende e le storie legate al lancio del Challenger: decollato nel 1986, lo space shuttle e il suo equipaggio non completeranno mai la loro missione. Lo shuttle esplose infatti a pochi secondi dal decollo, disintegrandosi in ben 73 parti e uccidendo tutti e sette gli astronauti che si trovavano a bordo. Il lancio fu ripreso e mostrato in diretta, nazionale e non, da decine di emittenti televisive e milioni furono gli spettatori del disastro. La tragedia del Challenger è il motivo per cui, ancora oggi, le scene dei lanci e degli atterraggi di shuttle e capsule spaziali non vengono mostrate per intero o, quantomeno, in differita di alcuni secondi.

La serie Challenger: The Final Flight è stata prodotta da Abrams in collaborazione con Netflix e celebrerà la vita e le brillanti carriere dell'equipaggio della nave, compresa quella di Christa Mcauliffe, che sarebbe dovuta passare alla storia come la prima insegnate ad esplorare lo spazio, e anche i primi astronauti americani nero e di origini asiatiche. A commentare la loro storia saranno invece i loro familiari e persino un team di ingeneri e tecnici della NASA che collaborarono al progetto.