J.J. Abrams: nuova serie in arrivo su HBO Max con gli attori di Lost e This Is Us

Sono passati anni dall'ultimo progetto televisivo sviluppato da J.J. Abrams, ma pare che adesso possiamo finalmente celebrare il ritorno del regista sul piccolo schermo. HBO Max ha, infatti, ordinato Duster, nuova serie poliziesca di otto episodi che vedrà protagonisti Rachel Hilson, vista in This Is Us, e Josh Holloway, noto per la serie Lost.

Dopo essere stata annunciata circa tre anni fa, la serie ha quindi ricevuto un ordine ufficiale di otto episodi per una prima stagione. Duster è ambientata nel 1972, con Rachel Hilson nel ruolo di Nina, una giovane agente nera dell'FBI che si reca nel Sud-Ovest con l'incarico di sgominare un'organizzazione criminale. Josh Holloway recita al fianco della Hilson nel ruolo di Jim, un autista in fuga reclutato per aiutare Nina nella sua missione; il suo casting era stato riportato per la prima volta da Variety nel 2021.

"Siamo lieti di portare al pubblico di HBO Max questo poliziesco ad alta tensione creato dalle brillanti menti di J.J. Abrams e LaToya Morgan", ha dichiarato in un comunicato Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max. "Questo show ha tutti gli elementi di un grande originale Max, con una narrazione propulsiva, personaggi fantastici e alcuni inseguimenti in auto davvero tosti".

Oltre a Hilson e Holloway, Duster sarà interpretato anche da Greg Grunberg, Keith David, Sydney Elisabeth, Camille Guaty, Asivak Koostachin, Adriana Aluna Martinez e Benjamin Charles Watson, collaboratori abituali di Abrams.

Duster sarà il primo progetto televisivo per il quale Abrams torna anche in sede di scrittura dopo il breve dramma del 2010 della NBC Undercovers. Lui e Morgan, meglio conosciuta per il suo lavoro su The Walking Dead, hanno co-scritto i primi due episodi dello show. Steph Green, già regista di Watchmen e The Book of Boba Fett, dirigerà questi due episodi. Abrams e Rachel Rusch Rich produrranno esecutivamente tramite la Bad Robot, mentre Morgan produrrà esecutivamente tramite la TinkerToy Productions.

"Io e LaToya siamo entusiasti della possibilità di portare in vita il mondo selvaggio, astuto e stravagante di 'Duster', soprattutto con un cast, una troupe e un network eccezionali", ha dichiarato Abrams in un comunicato.

"Duster è un amalgama di tutte le mie cose preferite: una narrazione ad alto tasso di tensione con personaggi profondi e tanto cuore. È un progetto da sogno e sono estremamente grato a tutte le persone della Warner Bros. e della HBO Max per aver creduto in questo show", ha aggiunto Morgan. "E non avrei potuto chiedere un partner migliore di J.J. per costruire questo mondo incredibile".

La precedente serie di Abrams sviluppata con HBO Max, Demimonde è stata cancellata dopo alcuni anni di lavorazione. Di recente, anche Westworld è stata cancellata; la serie vedeva lo stesso Abrams tra i produttori esecutivi.