J.K. Rowling debutta in Cinemax a Giugno, con la serie CB Strike, scritta sotto pseudonimo

J.K. Rowling debutterà in Cinemax con una miniserie intitolata C.B. Strike, basata sui romanzi di Cormoran Strike, e scritta da lei sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith. Questa non è la prima volta che la creatrice di Harry Potter si è avventurata fuori da Hogwarts, con una nuova storia da raccontare.

La Rowling ha anche distribuito The Casual Vacancy nel 2012, che a sua volta è stato trasformato in una miniserie della HBO con protagonisti del calibro di Michael Gambon e Rory Kinnear. Anche se non ha ottenuto il successo delle storie sul "ragazzo che è sopravvissuto", il progetto ha dimostrato l'abilità di J.K. Rowling di immergersi in altri (anche se molto meno redditizi) generi di narrazione.

C.B. Strike, quindi, è una storia investigativa scritta della Rowling, usando il nome di Galbraith. I romanzi furono un discreto successo prima che la Rowling rivelasse pubblicamente di essere lei, di fatto, ad averli creati. The Cuckoo's Calling, il primo libro della serie, è salito in cima alle classifiche di vendita dopo l'uscita della notizia su chi fosse il vero autore.

Poi è arrivato il via libera per l'adattamento cinematografico e televisivo: C.B. Strike, che è andato in onda nel Regno Unito con il titolo di Strike, arriverà in Cinemax a giugno 2018.

“B.C. STRIKE è basato sui romanzi polizieschi scritti dalla creatrice di Harry Potter J.K. Rowling, sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith. Interpretata da Tom Burke ("Only God Forgives") e Holliday Grainger ("The Borgias"), la storia è incentrata su Strike, un veterano di guerra diventato investigatore privato, che opera da un minuscolo ufficio sito in Denmark Street, a Londra. Anche se ferito sia fisicamente che psicologicamente, Strike è dotato di un'intuizione unica, e il suo background come investigatore della polizia militare si rivelerà cruciale nel risolvere tre casi complessi, che hanno sconcertato la polizia.

Lo spettacolo inizia con tre episodi della durata di un'ora, basati sul primo libro della trilogia, "The Cuckoo's Calling", seguito poi dagli adattamenti dei restanti due libri, "The Silkworm" e "Career of Evil", entrambi composti da due episodi di un'ora. "

Da noi non sappiamo quando arriveranno, ma vi sembra una cosa interessante? Ditecelo nei commenti!