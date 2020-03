J. K. Simmons sarà la guest star del prossimo episodio di Brooklyn Nine-Nine

Il celebre attore J. K. Simmons farà il suo debutto all'interno della settima stagione di Brooklyn Nine-Nine come guest star dell'episodio che prende il nome dal suo stesso personaggio: Dillman.

Noto al grande pubblico per il ruolo dell'irriverente e scorbutico J. Jonah Jameson nella trilogia di film dedicati a Spider-man e per il più recente direttore d'orchestra Terence Fletcher in Whiplash (2015) che gli è valso la vittoria del premio Oscar come miglior attore non protagonista, Simmons farà adesso parte della stravagante squadra di polizia del 99° distretto di New York.

L'attore interpreterà il Detective Dillman un ex collega del Capitano Holt (Andre Braugher). Grazie a un video reso pubblico in esclusiva dal portale Entertainment Weekly è possibile anche dare un primo sguardo al personaggio. All'interno del breve filmato, infatti, assistiamo a un dialogo tra Holt e il Detective Peralta (Andy Samberg). Mentre quest'ultimo sta per fare il nome di una persona, lo interrompe Holt che afferma 'Dillman! Chiamerò Dillman!', e successivamente dall'ascensore fa il suo ingresso Simmons.

L'episodio Dillman sarà trasmesso domani 26 marzo negli Stati Uniti dal network NBC. In Italia le prime cinque stagioni sono presenti all'interno del catalogo streaming di Netflix, mentre è stata resa pubblica la data della premiere di Brooklyb Nine-Nine 7 in UK. In attesa di conoscere la data del debutto nel nostro Paese, ai fan farà sicuramente piacere sapere che la serie è stata rinnovata per un'ottava stagione.