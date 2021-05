Jac Schaeffer, accordo triennale per l'autrice di WandaVision con Marvel Studios e 20th TV

La creatrice e showrunner di WandaVision Jac Schaeffer continuerà la sua avventura personale con Disney dopo aver firmato un nuovo accordo con Marvel Studios e 20th Century Television.

Dopo il grande successo di WandaVision, non c'è da stupirsi che in casa Disney vogliano tenersi stretto un'autrice di talento come Jac Schaeffer.

La sceneggiatrice, regista e produttrice ha infatti firmato un Overall Deal della durata di tre anni con due degli studios appartenenti al brand Disney, Marvel Studios e 20th Television. Per i primi è prevista la produzione di contenuti televisivi, mentre per i secondi si tratterà di progetti inerenti a tutte le piattaforme.

Jac Schaeffer ha debuttato alla regia e alla sceneggiatura con il film TiMER, che vedeva tra i protagonisti anche la Emma Caulfield di Buffy (che abbiamo avuto modo di rivedere anche in WandaVision) , per poi scrivere la sceneggiatura di Attente a quelle due, il film con Anne Hathaway e Rebel Wilson. Inoltre, è opera sua anche il corto Forzen - Le Avventure di Olaf, mostrato al cinema prima del film Pixar Coco, e ha contribuito anche alla sceneggiatura della nuova pellicola del MCU Black Widow, oltre ovviamente ad averci regalato la prima serie interamente realizzata dai Marvel Studios, WandaVision.