Jack Quaid, la star di The Boys è Fry di Futurama per Halloween 2021: la foto da Instagram

Futurama è ormai terminata da diversi anni ma, la serie creata da Matt Groening è rimasta ben salda nella memoria collettiva grazie alle sue battute e ad alcuni iconici siparietti. Così succede che Jack Quaid, star di The Boys, decida di riproporre un irriverente meme della serie animata iniziata nell'ormai lontano 1999.

L'interprete di Hughie Campbell ha infatti deciso di vestirsi da Fry per Halloween 2021, e con indosso la giacchetta rossa tipica del personaggio ha ricreato la divertentissima scena di un episodio della sesta stagione in cui il ragazzo accidentalmente finito in una capsula di ibernazione grida: "Shut up and take my money" ovvero "Stai zitto e prendi i miei soldi".

Il travestimento di Jack Quaid per questo Halloween è stato così tanto apprezzato dai fan di The Boys che ora in molti reclamano a gran voce un live-action della serie animata e sperano che proprio il figlio di Meg Ryan e Dennis Quaid possa interpretare il ruolo del fattorino di Panucci's finito per errore in un laboratorio di criogenia applicata.

Intanto, dopo la tragedia avvenuta sul set di Rust che ha provocato la morte della giovane direttrice della fotografia, Erik Kripke ha assicurato che nei suoi show non verranno più utilizzate pistole a salve. Speriamo che eventi orribili come questo non debbano mai più ripetersi.