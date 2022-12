Jack Reacher in persona vi augura 'Buon Natale' dal set della seconda stagione!

Con un simpatico video dal set della Stagione 2 di Reacher, il protagonista Alan Ritchson ha voluto augurare buone feste a tutti i fan dello show, da tutta la famiglia Reacher. Le riprese della seconda stagione dello show prodotto da Prime Video e basato sulla serie di romanzi di Lee Child sono cominciate da poco, con il debutto previsto nel 2023.

"Benvenuti all'ultima notte di riprese prima delle vacanze, la seconda stagione di Reacher", afferma Ritchson nel video. "Stiamo tutti lavorando duramente per regalarvi una seconda stagione straordinaria. Volevo augurare a tutti buone feste e buon anno".

Poiché le riprese della nuova stagione sono iniziate solo a fine settembre, non è ancora chiaro quando il pubblico potrà vedere il Jack Reacher di Alan Ritchson tornare sui propri schermi. Tuttavia, in una recente intervista concessa a Collider, il responsabile del reparto serie di Amazon Studios ha lasciato intendere che la Reacher 2 arriverà probabilmente nel corso del 2023. Elogiando il ruolo di Ritchson, Vernon Sanders ha suggerito che la seconda stagione supererà le aspettative suscitate dal debutto della serie quest'anno.

"Sta procedendo molto bene. Alan è tornato ed è fantastico nel ruolo. Sono molto orgoglioso dei produttori [per] aver sviluppato questo adattamento per Reacher. I fan di Reacher del libro, la loro reazione con lo show è stata semplicemente meravigliosa. La seconda stagione è fantastica. E per quanto la prima stagione sia stata grandiosa, credo che la seconda sia ancora più valida e che ci siano buone possibilità che la serie torni già l'anno prossimo".

Aspettando quindi una data d'uscita ufficiale, ecco l'allenamento seguito da Alan Ritchson per diventare il Jack Reacher di Lee Child.