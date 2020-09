Jack Reacher: Tom Cruise cede il testimone ad Alan Ritchson per il reboot Prime Video

All'inizio dell'anno abbiamo saputo che Amazon Prime Video era al lavoro su una serie TV su Jack Reacher, iconico personaggio portato da Tom Cruise al cinema tra il 2012 e il 2016. Adesso, la piattaforma ha annunciato al mondo il nome di colui che ne erediterà il testimone: si tratta dell'attore Alan Ritchson.

Noto ai più per i suoi ruoli in Titans, Teenage Mutant Ninja Turtles, Blue Mountain State e Smallville, Ritchson interpreterà l'ex poliziotto e soldato nell'adattamento nato dalla collaborazione tra Amazon Prime Video, Skydance TV e Paramount TV Studios. Il personaggio di Reacher, dalle mille più una sfaccettare ed avventure improbabili, si è fatto strada tra eroi e situazioni mortali grazie alla saga di romanzi di Lee Child, il cui ventiquattresimo capitolo intitolato Il passato non muore è arrivato in Italia proprio quest'anno.

Contrariamente a Cruise, famoso non per la sua altezza, Ritchson rispecchierà maggiormente le proporzioni del personaggio, descritto come un atletico e letale soldato alto quasi 2 metri per oltre 110 kg di muscoli. Anche se i dettagli sulla trama non sono ancora noti, in molti prevedono che la serie sarà un reboot dell'intera storia del protagonista e che trarrà ispirazione soprattutto da Zona Pericolosa, primo romanzo della saga pubblicato nel 1997.

Al fianco di Ritchson ci sarà anche il regista Christopher McQuarrie, stavolta nei panni di produttore esecutivo: il cineasta è infatti un vero esperto dei franchise spionistici avendo diretto il primo adattamento Jack Reacher: La prova decisiva e anche Mission: Impossible - Rogue Nation e Fallout.