Jack Reacher: Willa Fitzgerald, Malcolm Goodwin e Chris Webster nel cast del reboot Amazon

Dopo aver designato il nuovo Jack Reacher, Amazon Prime Video ha scelto anche altri membri del cast della serie tv basata sui libri di Lee Child: diamo il benvenuto a Willa Fitzgerald, Malcolm Goodwin e Chris Webster.

Buone nuove sul fronte Jack Reacher: alla serie reboot di Amazon Prime Video si aggiungono, oltre al già annunciato protagonista Alan Richtson, altri tre attori.

Willa Fitzgerald (Scream: la serie, Piccole Donne), Malcolm Goodwin (iZombie, Run All Night - Una notte per sopravvivere) e Chris Webster (Most Dangerous Game, Turn: Washington's Spies) sono i nuovi membri del cast della serie scritta, prodotta e supervisionata da Nick Santora e ispirata ai libri del celebre autore britannico (la prima stagione in particolare si baserà sul romanzo The Killing Floor, ambientato in Georgia).

Goodwin sarà Oscar Winley "il Detective Capo del Margrave Police Department. Laureato a Harvard, è un serio lavoratore dal completo in tweed che proviene dal Nord, recentemente trasferitosi mnella piccola città di Margrave".

Fitzgerald sarà Roscoe Conklin "nata e cresciuta a Margrave. Orgogliosa agente di polizia, è intelligente e testarda, e non si fa intimidire da niente e da nessuno".

Webster sarà invece KJ "il viziato figlio di Kliner, uomo d'affari e benefattore della città. KJ pensa che la città e i suoi abitanti, soprattutto Roscoe, gli appartengano".

Che ne pensate i questo cast? E quanto hype avete per lo show? Fateci sapere nei commenti.