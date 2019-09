Jack Ryan 2: le parole di John Krasinski sulla nuova stagione

John Krasinski ha parlato in esclusiva con EW della seconda stagione di Jack Ryan, serie tv creata da Carlton Cuse e Graham Roland, basata sull'omonimo personaggio creato da Tom Clancy. Krasinski si è soffermato su quello che dovremo aspettarci dalla seconda stagione dell'avvincente show prodotto e distribuito da Amazon Video.

John Krasinski è produttore esecutivo e star della serie tv proprio nel ruolo principale di Jack Ryan:"Jack è un ragazzo che ha dichiarato apertamente 'Ecco tutto il lavoro, andate a prendere i cattivi, io non voglio farne parte'. Ma ora gli hanno aperto gli occhi e lui non può certo tirarsi indietro".



Jack è in missione tra Stati Uniti, Regno Unito, Russia e Venezuela per cercare di svelare il complotto del presidente venezuelano. Nel cast di questa seconda stagione vedremo il ritorno di Wendell Pierce nei panni di James Greer, con le new entry Michael Kelly e Noomi Rapace che si uniscono al cast di questo nuovo ciclo di episodi.

I personaggi di Kelly e Rapace non sono stati per il momento resi noti quindi i fan stanno ipotizzando quali potranno essere i ruoli che i due andranno a coprire all'interno della trama.

A fine luglio sono usciti poster e trailer ufficiale di Jack Ryan 2. Nel mese di febbraio è stato anche annunciato il rinnovo ufficiale per una terza stagione. John Krasinski qualche mese fa è stato confermato alla regia del sequel di A Quiet Place, dopo il grande successo del primo film, interpretato insieme a Emily Blunt.

Ora c'è grande attesa per questa seconda stagione di Jack Ryan, al cinema interpretato da Chris Pine nel 2014.