Jack Ryan 3, John Krasinski (finalmente) è tornato su Prime Video: il nuovo trailer!

A tre anni di distanza dalla conclusione della seconda stagione di Jack Ryan, l'amatissimo John Krasinski torna finalmente ad interpretare la spia nata dalla penna di Tom Clancy nella terza stagione della serie esclusiva Prime Video.

La serie thriller action, che sarà disponibile su Prime Video da mercoledì 21 dicembre, pochi minuti fa è tornata a mostrarsi attraverso un nuovo trailer ufficiale, che come al solito potete godervi comodamente all'interno dell'articolo.

Jack Ryan 3 sarà composta da otto episodi che vedranno Jack Ryan in fuga, in una corsa contro il tempo: ingiustamente implicato in una grande cospirazione, il protagonista all’improvviso si ritrova a essere un fuggitivo ricercato sia dalla CIA sia da un'organizzazione criminale internazionale che lui stesso ha scoperto. Costretto ad operare in clandestinità attraverso l'Europa, Jack dovrà cercare non solo di sopravvivere ma anche di impedire un conflitto globale di massa.

Oltre a Krasinski, per la terza stagione torneranno nel cast anche Wendell Pierce nei panni di James Greer e Michael Kelly nel ruolo di Mike November; oltre a loro, tra le new entry ci saranno Nina Hoss nel ruolo di Alena Kovac e Betty Gabriel nei panni di Elizabeth Wright. Jack Ryan di Tom Clancy è co-prodotto da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television. Andrew Form, Allyson Seeger, John Krasinski, Vaun Wilmott, Brad Fuller e Michael Bay sono executive producer.

Ricordiamo che Prime Video ha già ufficializzato una quarta ed ultima stagione per Jack Ryan, apripista di un vero e proprio filone da revival dell'action anni '90 su Prime Video, di cui fanno parte anche le apprezzate Reacher e The Terminal List.