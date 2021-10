Jack Ryan 3, fine delle riprese: già confermata la season 4

La serie di successo della piattaforma streaming Amazon Prime Video Jack Ryan, adattamento letterario delle opere di Tom Clancy, è stata rinnovata per una quarta stagione, prima ancora dell'annuncio della data di uscita della Season 3.

Le riprese di Jack Ryan 3 si sono appena concluse: se questa stagione ha visto l'ingresso di Marianne Jean-Baptiste nel cast di Jack Ryan, Amazon ha rivelato che nella quarta stagione entrerà a far parte del cast Michael Peña (Million Dollar Baby, Crash - Contatto fisico), in un ruolo che non è ancora stato rivelato.

Non è ancora stata annunciata una data di uscita di Jack Ryan 3, ma ecco qualche indizio su ciò che succederà nei prossimi episodi: nella terza stagione, il protagonista interpretato da John Krasinski si troverà implicato per errore in un complotto e dovrà fuggire sia dalla CIA che da una fazione criminale internazionale che lui stesso ha scoperto, nel tentativo di prevenire lo scoppio di un conflitto mondiale.

Insieme a Krasinski, nella terza stagione della serie Amazon torneranno Wendell Pierce nei panni di James Greer e Michael Kelly che interpreta Mike November.

Tom Clancy’s Jack Ryan 3 è co-prodotta da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television. I produttori esecutivi, oltre allo stesso Krasinski, troviamo il regista Michael Bay, David Ellison e Vaun Wilmott, che si è unito al progetto dopo l'addio di Scheuring a Jack Ryan 3.