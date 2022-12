Jack Ryan 3: ecco il nuovo trailer della serie Prime Video con John Krasinski!

Mancano poche settimane al debutto di Jack Ryan 3, la nuova stagione delle serie con protagonista John Krasinski che arriverà su Prime Video il prossimo 21 dicembre.

Per stuzzicare ancor di più la curiosità dei fan, nella giornata di oggi le pagine ufficiali della piattaforma hanno condiviso un nuovo trailer dello show, che potete recuperare in calce alla notizia. Composta da otto episodi, nella stagione vedremo Jack Ryan in fuga, in una corsa contro il tempo: ingiustamente implicato in una grande cospirazione, il protagonista all’improvviso si ritrova a essere un fuggitivo ricercato sia dalla CIA sia da un'organizzazione criminale internazionale che lui stesso ha scoperto. Costretto ad operare in clandestinità attraverso l'Europa, Jack dovrà cercare non solo di sopravvivere ma anche di impedire un conflitto globale di massa.

Oltre a Krasinski, per la terza stagione di Jack Ryan torneranno anche Wendell Pierce nei panni di James Greer e Michael Kelly nel ruolo di Mike November. A loro si uniscono anche le new entry Nina Hoss nel ruolo di Alena Kovac e Betty Gabriel nei panni di Elizabeth Wright.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Prime Video ha già confermato che lo show si concluderà con la quarta stagione. Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti!