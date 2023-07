Jack Ryan 4, John Krasinski anticipa l'emotività del finale: 'Ci ha spinti a terminare'

Il trailer di Jack Ryan 4 prefigura una conclusione della saga sempre più vicina, così come un grandissimo numero di scene d'azione; eppure John Krasinski, interprete del protagonista, crede che il finale sia all'insegna non tanto di momenti adrenalinici, bensì di uno spiccato impatto emotivo.

"Volevamo mantenere l'azione, l'impatto emotivo e tutto il resto a vantaggio del pubblico" ha dichiarato, "ma penso che la priorità per me fosse – nell'eventualità in cui volessimo concludere la storia – assicurarci che anche il pubblico sperimentasse un culmine dei personaggi e delle relazioni, al punto da percepire l'atmosfera di addio. Da parte nostra, probabilmente è stato l'impatto emotivo ad assicurarci di concludere lo show, piuttosto che un momento di azione".

Inoltre, ha ricordato la performance di Wendell Pierce nei panni di Jim Greer nella prima stagione. "Di certo, la relazione tra [Jack] e Greer ha significato moltissimo per me" ha aggiunto. "Voglio dire: sinceramente, la prima cosa che ho fatto con Wendell, il modo in cui lo interpretava e il modo in cui il rapporto tra capo e dipendente andava ben oltre – un personaggio complesso che parlava con un altro, si spera, altrettanto complesso – mi hanno fatto pensare: 'Wow, tutto ciò è davvero, davvero bello'. Questi due personaggi, almeno per la prima stagione, saranno il fulcro dello spettacolo. Quando abbiamo girato la prima scena, ho realizzato: 'Sì, potrebbe funzionare davvero'".

La quarta stagione della serie è disponibile su Prime Video dal 30 giugno 2023: ecco perché John Krasinski celebra su Twitter l'uscita di Jack Ryan 4.