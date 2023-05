Jack Ryan 4, John Krasinski svela la data di uscita della stagione finale

Jack Ryan, la serie TV adrenalinica con John Krasinski, tornerà su Prime Video per la quarta e ultima stagione: i fan diranno addio al James Bond del piccolo schermo il 30 giugno 2023.

A svelarlo è il protagonista John Krasinski: l'attore aveva già anticipato qualche tempo fa che una quarta stagione di Jack Ryan era in piena produzione ma il pubblico non si aspettava che la popolare serie d'azione sarebbe arrivata appena sei mesi dopo la terza stagione! Al contrario delle scorse stagioni colpite duramente dalle pandemia, Jack Ryan 4 non si farà troppo attendere: la clip pubblicata su Twitter vede John Krasinski, Wendell Pierce e Michael Kelly preannunciare una stagione scoppiettante!

La quarta stagione di Jack Ryan, personaggio del mondo di Tom Clancy, dei produttori esecutivi Carlton Cuse e Graham Roland, arriverà sul piccolo schermo il 30 giugno. La stagione, composta da sei episodi, vedrà la pubblicazione di due episodi a settimana su Prime Video: il finale di stagione che chiuderà l'arco narrativo di Jack Ryan è previsto per il 14 luglio. Il successo della terza stagione della serie TV con John Krasinski ha confermato la convincente storia d'azione prodotta da Amazon Studios come si legge nella nostra recensione di Jack Ryan 3. Dire addio a Jack Ryan non sarà affatto semplice: ma sembrerebbe ci siano buoni propositi per uno spin-off, magari incentrato sul misterioso personaggio di Michael Peña.