Jack Ryan: Abbie Cornish tornerà a vestire i panni di Cathy Mueller nella quarta stagione

Sono da poco finite le riprese di Jack Ryan 3, mentre la serie di Amazon Prime tratta dalle opere di Tom Clancy è stata già rinnovata per una quarta stagione. Proprio quest'ultima potrebbe vedere un ritorno importante: quello di Abbie Cornish nei panni di Cathy Mueller.

Tutti si erano chiesti che fine avesse fatto Cathy Mueller nella seconda stagione. Si è creato un vero e proprio mistero intorno alla sua scomparsa, perché si tratta dell'interesse amoroso di Jack Ryan nella prima stagione e nei libri. La cosa strana riguardava il fatto che il personaggio era semplicemente scomparso, all'improvviso. Non c'è stato un solo riferimento a lei durante la seconda stagione, e l'unico indizio indiretto dato è stato quando Ryan è andato a letto con un'altra donna all'inizio della stagione, e poi ha detto che era single.

Non ci sono informazioni su come Cathy verrà reintrodotta nello show. Ma il suo ritorno potrebbe avvenire già terza stagione. Qui vedremo Jack che, ricercato anche dalla CIA, fugge in Europa.

La data di uscita di Jack Ryan 3 non è ancora stata annunciata, ma a questo punto non sembra mancare molto. Al fianco dei due attori già citati rivedremo anche Wendell Pierce nei panni di James Greer e Michael Kelly nei panni di Mike November.