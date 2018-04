Jack Ryan: Amazon rinnova per un seconda stagione la serie tv con John Krasinski

A pochi mesi di distanza dal debutto ufficiale di Jack Ryan su Amazon, la nota compagnia americana ha deciso di riporre fiducia nella serie con John Krasinski, annunciando in data odierna il rinnovo per una seconda stagione. La produzione avrà luogo nel corso dell'estate in Europa e Sud America.

Jennifer Salke, presidente di Amazon Studios, ha così commentato l'annnuncio: "Con così tanta attesa nei confronti di Jack Ryan a quattro mesi dal suo debutto ufficiale, è con grande piacere che diamo il via libera alla produzione della seconda stagione. I nuovi episodi porteranno il nostro inaspettato eroe in un mondo nuovo, emozionante e pericoloso".

Jack Ryan segna il primo adattamento televisivo dell'omonimo personaggio ideato da Tom Clancy, dopo tante traspsizioni cinematografiche che hanno visto Harrison Ford, Alec Baldwin, Ben Affleck e Chris Pine susseguirsi nel ruolo dell'analista della CIA.

A vestire i panni di una versione più moderna del protagonista ci penserà John Krasinski, reduce dal grande successo al box-office di A Quiet Place, pronto alla sua prima missione sul campo per conto dell’agenzia di intelligence americana e alla risoluzione di un’oscura minaccia terroristica su scala globale.

La serie sarà strutturata come un film diviso in otto episodi, grazie all'enorme budget a disposizione. Il pilot è stato scritto da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Graham Roland (Almost Human) tra i produttori figura anche Michael Bay, dunque aspettatevi sparatori ed esplosioni a non finire.

Jack Ryan sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video a partire dal 31 agosto.