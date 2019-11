Jack Ryan: che fine ha fatto Cathy Mueller nella seconda stagione?

La seconda stagione di Jack Ryan è sbarcata il primo novembre su Amazon Prime Video e gli spettatori che l'hanno già iniziata avranno senz'altro notato l'assenza del personaggio interpretato da Abbie Cornish, ossia la dottoressa Cathy Mueller. Ma che fine ha fatto?

Nel corso della prima stagione, la dottoressa (specializzata nelle malattie infettive) ha avuto una relazione con Jack Ryan (John Krasinski), in modo simile a quanto avvenuto nei romanzi di Tom Clancy. Nelle avventure cartacee, la coppia arriva a sposarsi e ad avere dei figli, cosa che aveva fatto presupporre a una sua presenza costante nell'arco dello show.

Ma nei nuovi episodi la donna viene a mala pena accennata e vediamo Jack Ryan andare a letto con un'altra donna e dire che è single. Ciò crea un po' di confusione. Quando si sono lasciati i due? Rivedremo Cathy Mueller? Jack affronterà la questione?



Purtroppo, al momento non si conoscono i motivi dall'assenza del personaggio e quindi può essere sia legato a impegni dell'attrice che a una scelta creativa degli autori. Resta però da capire perché ci siano così pochi accenni, quasi come se Mueller non ci fosse mai stata.

Però, la serie avrà anche una terza stagione, con Paul Scheuring come showrunner, e magari potrebbe esserci il ritorno di Cornish, in modo da avere uno sviluppo della storia più simile a quello del materiale di partenza.



La seconda stagione sembra aver confermato quanto di buono visto in precedenza, come potete leggere nella nostra recensione di Jack Ryan.