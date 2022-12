Jack Ryan, John Krasinski ammette: 'Abbiamo già girato la quarta stagione'

Il binge watching è assicurato quando si parla di una serie come Jack Ryan. In occasione dell'uscita della terza stagione su Prime Video, il protagonista e produttore John Krasinski ha anticipato qualcosa riguardo la quarta stagione parlando di come le riprese siano già state ultimate.

"Abbiamo già finito, in realtà abbiamo girato la terza e la quarta una dietro l'altra" ha raccontato l'ex attore di The Office, spiegando come i lavori sulla quarta stagione si siano conclusi con considerevole anticipo. L'obiettivo, secondo quanto trapelato dalle sue parole, sarebbe quello di far arrivare in piattaforma la quarta stagione a poco tempo dall'uscita della terza. "Sapendo che i fan avrebbero aspettato così a lungo tra la due e la tre, abbiamo deciso di fare tre e quattro uno dopo l'altra in modo che non dovessero aspettare di nuovo così a lungo".

Mentre Krasinski ha ammesso di non avere aspettative sul futuro di Reed Richards nell'MCU, sembra avere le idee piuttosto chiare riguardo Jack Ryan e le sue future stagioni. "Essendo l'ultima stagione dello show, penso che sia davvero una celebrazione di questa squadra, è una celebrazione della fiducia e di come non si farà nulla se non possiamo fare affidamento l'uno sull'altro" ha detto l'attore. Insomma, il sapore agrodolce dell'abbandono di Krasinski alla quarta stagione di Jack Ryan pare avrà come risultato la realizzazione di un prodotto di altissima qualità.

In occasione dell'uscita su Prime Video della serie, vi consigliamo la nostra recensione della terza stagione di Jack Ryan. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!