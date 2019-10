Jack Ryan: John Krasinski rivela se vedremo mai apparire Emily Blunt in futuro

Nel corso di un'intervista concessa a Digital Spy, John Krasinski ha potuto parlare della possibilità di vedere in futuro la moglie Emily Blunt all'interno della serie Jack Ryan, di cui è il protagonista da ormai due stagioni su Amazon Prime Video.

"Direi proprio di no", è stata la secca risposta di Krasinski. "Questa è la situazione: abbiamo sempre cercato - voglio dire almeno fino a A Quiet Place - abbiamo sempre cercato di tenere il lavoro separato, il ché è molto divertente, perché, veramente, alla fine della giornata, penso di essere il suo più grande fan. O almeno spero di essere uno dei suoi più grandi fan. Quindi adoro il fatto di non sapere quasi nulla di cosa sta facendo così posso andarla a vedere e celebrarla e, voglio dire, adesso è anche piuttosto famosa, ho visto Mary Poppins e ho pianto per 45 minuti di seguito. Lei di sicuro non piangerebbe guardando Jack Ryan. Credo che continueremo così, cercando di celebrarci a vicenda, lodare l'uno il lavoro dell'altro, mischiare le cose è spesso difficile. Penso che A Quiet Place sia stato un caso unico perché siamo sposati e interpretavamo una coppia sposata".

Tratta dai romanzi di Tom Clancy, la seconda stagione di Jack Ryan debutterà su Amazon Prime Video il 1° novembre e - come potete vedere dall'ultimo trailer disponibile - sarà largamente ambientata in Venezuela.

Ecco la nuova sinossi ufficiale: "Nella seconda stagione di Jack Ryan, dopo aver tracciato una spedizione potenzialmente sospetta di armi illegali nella giungla venezuelana, l’agente della CIA Jack Ryan, interpretato da John Krasinski, si dirige in Sud America per indagare sul campo. Ma le indagini di Jack sono una minaccia, potrebbero portare alla luce una cospirazione ben più grande. Il Presidente del Venezuela, infatti, attiva un piano che riesce a sviare Jack e tutto il team portandoli a investigare negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Russia e di nuovo in Venezuela dove riescono finalmente a svelare l’efferato complotto del Presidente, riportando stabilità in un paese sull’orlo del tracollo."

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione della prima stagione Jack Ryan, disponibile attualmente su Amazon Prime Video, e alle parole di John Krasinski sui nuovi episodi.