Jack Ryan: Marianne Jean-Baptiste si unisce al cast per la terza stagione

Anche se una data di inizio della produzione deve ancora essere annunciata per la terza stagione dell'adattamento della serie di successo di Amazon Jack Ryan, i lavori per costruire il nuovo cast sono cominciati con l’annuncio di Marianne Jean-Baptiste che è stata scelta per un ruolo ricorrente al fianco di John Krasinski.

Jean-Baptiste interpreterà Elizabeth Wright, il capo della stazione. Non esiste ancora una data di inizio della produzione; le riprese dovrebbero iniziare nel 2021 quindi è possibile che la serie potrebbe avere una premiere alla fine del prossimo anno o addirittura nel 2022.



Nella seconda stagione, dopo aver rintracciato una spedizione potenzialmente sospetta di armi illegali nella giungla venezuelana, l'agente della CIA Jack Ryan si reca in Sud America per indagare. Mentre le indagini di Jack minacciano di scoprire una cospirazione di vasta portata, il presidente del Venezuela lancia un contrattacco, conducendo lui ei suoi compagni operativi in ​​una missione globale che attraversa Stati Uniti, Regno Unito, Russia e Venezuela per svelare il nefasto complotto del presidente e portare stabilità a un paese sull'orlo del caos.



La seconda stagione di Jack Ryan aveva superato in ascolti anche The Boys su Amazon Prime Video, ma la terza stagione ha perso il suo showrunner Paul Scheuring.



Jean-Baptiste, candidata all'Oscar nel 1996 come miglior attrice non protagonista in Segreti e Bugie, è stata recentemente vista nel film di Peter Strickland In Fabric del 2018 e nelle serie Soundtrack su Netflix e Homecoming su Amazon. La vedremo presto nella commedia dark di Eshom e Ian Nelms, Fatman. I suoi crediti nelle serie TV includono anche Broadchurch, interpretando un ruolo scritto per lei dallo scrittore e creatore dello show, Chris Chibnall.