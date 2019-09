Jack Ryan: il nuovo trailer ufficiale rivela la data di uscita della seconda stagione

Amazon ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale della seconda stagione di Jack Ryan, la serie con protagonista John Kraskisnki di cui è anche stata rivelata la data di uscita ufficiale.

Tratta dai romanzi di Tom Clancy, Jack Ryan 2 debutterà su Amazon Prime Video il 1° novembre e - come potete vedere nel trailer in calce - sarà largamente ambientata in Venezuela.

Ecco la nuova sinossi ufficiale: "Nella seconda stagione di Jack Ryan, dopo aver tracciato una spedizione potenzialmente sospetta di armi illegali nella giungla venezuelana, l’agente della CIA Jack Ryan, interpretato da John Krasinski, si dirige in Sud America per indagare sul campo. Ma le indagini di Jack sono una minaccia, potrebbero portare alla luce una cospirazione ben più grande. Il Presidente del Venezuela, infatti, attiva un piano che riesce a sviare Jack e tutto il team portandoli a investigare negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Russia e di nuovo in Venezuela dove riescono finalmente a svelare l’efferato complotto del Presidente, riportando stabilità in un paese sull’orlo del tracollo."

Nel cast della serie troveremo Wendell Pierce (The Wire) nei panni di James Greer, Noomi Rapace (Prometheus) nel ruolo di Harriet 'Harry' Baumann e Michael Kelly (House of Cards) nei panni di Mike November. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione della prima stagione Jack Ryan, disponibile attualmente su Amazon Prime Video, e alle parole di John Krasinski sui nuovi episodi.