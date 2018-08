Jack Ryan: Phil Abraham di Daredevil dirigerà i primi espisodi della seconda stagione

Secondo quanto riporta Deadline, Amazon ha confermato che Phil Abraham (Daredevil) dirigerà i primi due episodi della seconda stagione di Tom Clancy's Jack Ryan, oltre a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo della serie.

Abraham può contare su una grande esperienza di regista negli show televisivi, avendo diretto importanti episodi per serie come, Glow, Orange is The New Black, Daredevil e Mad Men, per il quale si anche aggiudicato un Emmy.

Lo show, prodotto da Paramount Television, Skydance Television e Platinum Dunes, vede John Krasinki (A Quiet Place) nel ruolo dell'eroe creato da Tom Clancy. I creatori della serie, Carlton Cose e Graham Roland, riprenderanno il ruolo da co-showrunner anche nella seconda stagione. Krasinski, anche lui produttore esecutivo, sarà raggiunto nuovamente da Wendell Pierce, che riprenderà il suo ruolo di James Greer. Faranno parte del cast della seconda stagione anche Michael Kelly, Noomi Rapace e John Hoogenakker.

Nella prima stagione di Tom Clancy's Jack Ryan, che debutterà il 31 agosto su Amazon Prime Video, l'analista CIA interpretato da Krasinski sarà mandato per la prima volta in una missione sul campo, nella quale dovrà affrontare delle pericolose organizzazioni terroristiche. La serie sarà formata da 8 episodi della durata di un'ora. Il cast della prima stagione includerà anche Abbie Cornish (Tre Manifesti ad Ebby, Missouri) nel ruolo di Cathy Mueller.