Jack Ryan: Prime Video svela la data d'uscita della terza stagione con John Krasinski

Mentre continua a tenere banco la questione se John Krasinski sarà il Mr Fantastic dei Marvel Studios, è finalmente stata svelata la data d'uscita della Stagione 3 di Jack Ryan, serie con Krasinski nei panni del personaggio che dà il titolo allo show e creato dalla penna di Tom Clancy. La serie ha incontrato un incredibile successo in questi anni.

Ebbene, come segnalato sui vari canali social dello streamer, la terza stagione di Jack Ryan sarà disponibile su Prime Video il 21 dicembre 2022 (anche in Italia).

Le riprese di Jack Ryan 3 si sono concluse quasi un anno fa, quindi l'annuncio era atteso da un momento all'altro: se questa stagione ha visto l'ingresso di Marianne Jean-Baptiste nel cast di Jack Ryan, Amazon ha rivelato che nella quarta stagione entrerà a far parte del cast Michael Peña (Million Dollar Baby, Crash - Contatto fisico), in un ruolo che non è ancora stato rivelato.

In questa terza stagione, il protagonista interpretato da John Krasinski si troverà implicato per errore in un complotto e dovrà fuggire sia dalla CIA che da una fazione criminale internazionale che lui stesso ha scoperto, nel tentativo di prevenire lo scoppio di un conflitto mondiale.

Insieme a Krasinski, nella terza stagione della serie Amazon torneranno Wendell Pierce nei panni di James Greer e Michael Kelly che interpreta Mike November. Tom Clancy’s Jack Ryan 3 è co-prodotta da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television. I produttori esecutivi, oltre allo stesso Krasinski, troviamo il regista Michael Bay, David Ellison e Vaun Wilmott, che si è unito al progetto dopo l'addio di Scheuring a Jack Ryan 3.

Sappiamo già che Jack Ryan è stata rinnovata per la quarta stagione.