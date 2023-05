Jack Ryan, John Krasinski nel trailer dell'ultima stagione !

Jack Ryan è una serie televisiva creata da Carlton Cuse e Graham Roland, ed è basata sul personaggio di Jack Ryan creato da Tom Clancy. Lo show è stato trasmesso su Prime Video a partire dal 2018. Il successo dello show gli ha garantito un lungo percorso, tuttavia adesso sembra arrivato anche per quest'ultima il momento dell'ultima stagione.

Il 2023 sembra essere l'anno dell'addio ai programmi televisivi preferiti dai fan e un'altra serie sta per debuttare nella sua ultima stagione.

John Krasinski sta tornando per l'ultima stagione di Jack Ryan di Tom Clancy , che arriverà su Prime Video il prossimo mese. Jack Ryan, con produttori esecutivi Carlton Cuse e Graham Roland, sarà rilasciata con la cadenza di due episodi a settimana fino a quando il finale della serie non cadrà a metà luglio.

Se non l'avete letta, qui potete leggere la nostra recensione della terza stagione di Jack Ryan.

Il trailer ufficiale della quarta e ultima stagione è stato recentemente pubblicato da Amazon e suscita molta eccitazione per quello che sarà l'atto finale di questo show. Il trailer in questione potete trovarlo, come sempre, in calce alla notizia.

Inoltre è stato rilasciato anche quello che sembra essere il plot dell'ultima stagione di Jack Ryan.

E voi siete curiosi di sapere come si concluderà la serie con protagonista John Krasinski?