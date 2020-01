Jack Ryan: la serie Amazon perde il suo showrunner per la terza stagione

Amazon ha cambiato ancora il nome dello showrunner per gli episodi che andranno a comporre la terza stagione di Jack Ryan. Paul Scheuring ha infatti abbandonato la serie dopo essere stato ingaggiato solamente tre mesi fa dallo studio.

I primi due archi narrativi della serie con John Krasinski sono stati supervisionati da Carlton Cuse, che però ha abbandonato il ruolo di showrunner lo scorso marzo. David Scarpa ha nel frattempo sostituito Cuse prima di lasciare il posto a Scheuring, che ha iniziato a lavorare alla serie alla fine dello scorso ottobre, più o meno all'epoca dell'annuncio del suo ingaggio. Scheuring è celebre per ideato, scritto e prodotto Prison Break, la serie drammatica targata Fox per cui ha recentemente realizzato anche un apprezzato revival. Scheuring stava collaborando con Cuse anche per Atlas, serie sci-fi western sempre di Amazon.

Secondo quanto riportato da Deadline, Scheuring sarà ora rimpiazzato da Vaun Wilmott, creatore della serie Syfy Dominion e produttore esecutivo di Star Trek: Discovery per Netflix.

Nell'apprezzata seconda stagione, disponibile dal 1° novembre scorso su Prime Video, l'agente della CIA creato da Tom Clancy si dirige in Sud America per indagare su una spedizione potenzialmente sospetta di armi illegali nella giungla del Venezuela. Preoccupato dalla presenza di Jack, il Presidente del Venezuela attiva un piano che riesce a deviare le indagini del team negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Russia e di nuovo in Venezuela.

Oltre a John Krasinski nel ruolo principale, il cast include anche Wendell Pierce nei panni di James Greer, Noomi Rapace nel ruolo di Harriet 'Harry' Baumann e Michael Kelly nei panni di Mike November.

Krasinski è attualmente impegnato nella post-produzione di A Quiet Place 2, di cui è stato da poco diffuso il primo trailer ufficiale e del quale il regista/sceneggiatore non ha escluso l'arrivo di un ulteriore sequel, qualora dovesse trovare un'idea elegante per continuare la storia.