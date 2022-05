Jack Ryan: lo show con John Krasinski finirà con la Stagione 4, spin-off con Michael Pena?

Jack Ryan, serie tratta dai romanzi di Tom Clancy con protagonista John Krasinski, che ne è anche il produttore esecutivo, terminerà con l'annunciata Stagione 4, le cui riprese sono attualmente in corso. Tuttavia, potrebbe non trattarsi della fine definitiva di questa storia, in quanto Amazon starebbe valutando la produzione di uno spin-off.

Lo spin-off si concentrerebbe su un altro dei personaggi nati dalla penna di Clancy, Ding Chavez, che nel caso in cui lo show venisse approvato sarebbe interpretato da Michael Pena, attore noto ai più per la sua partecipazione a Narcos: Messico e al franchise di Ant-Man per i Marvel Studios.

Amazon Prime Video non ha ancora rivelato una data d'uscita per la Stagione 3 di Jack Ryan, perciò i fan avranno ancora due stagioni di avventure davanti a loro prima di dover dire addio allo show con Krasinski. L'ultima stagione, comunque, dovrebbe arrivare entro il 2023, visto che le riprese sono già in corso.

Nessuno ha commentato la decisione di terminare Jack Ryan, ma secondo le fonti di Deadline, Krasinski si era impegnato per quattro stagioni di Jack Ryan nel momento in cui ha firmato per interpretare il celebre ruolo già portato al successo da Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck e Chris Pine. Oltre ad essere protagonista e produttore esecutivo, Krasinski ha anche contribuito alla serie in qualità di showrunner durante l'ultima parte della sua corsa.

Il personaggio di Peña, Ding Chavez, sarà introdotto nell'episodio finale della terza stagione prima di unirsi al cast come personaggio regolare nella Stagione 4. Amazon ha comunicato l'ingresso di Peña al cast di Jack Ryan nell'annuncio della Stagione 4 lo scorso ottobre, senza rivelare però il nome del suo personaggio.

Lo spin-off sarebbe ancora nelle sue fasi iniziali e non ci sarebbe ancora uno script definitivo; il personaggio di Ding Chavez è apparso in circa 22 romanzi di Tom Clancy, inclusi sette della serie di Jack Ryan.

Krasinski, prossimamente, produrrà il terzo capitolo di A Quiet Place, oltre allo spin-off A Quiet Place: Day One.