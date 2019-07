Jack Thorne al lavoro per la BBC sulla serie drammatica Best Interests

Lo sceneggiatore Jack Thorne sta scrivendo la serie Best Interests per la BBC, incentrata sulla lotta di una famiglia nel disperato tentativo di salvare la loro giovane figlia malata dopo che i medici non hanno lasciato alcuna speranza di sopravvivenza alla piccola. La serie, divisa in quattro parti, è la prima ordinata da Chapter One Pictures.

"In quanto genitore di un bambino di tre anni ho esaminato i casi nei media dei best interests (interesse superiore del minore) con un certo fascino e un po' di timore" ha spiegato Thorne "Cercheremo di raccontare una storia con le sue sfumature che parla di questo problema da molti punti di vista".



Le riprese inizieranno nel 2020, e la serie è stata ordinata da Piers Wenger:"Questa straziante storia scava in profondità nel tumulto interiore che questi due genitori sperimentano di fronte al loro peggiore incubo. Il talento di Jack Thorne per affrontare le storie di vita reale più complesse e stimolanti con considerazione, saggezza e lungimiranza, renderà questa serie uno show da ricordare".

La BBC sta lavorando assiduamente a prodotti seriali come sempre molto interessanti e tra i prossimi che potremo vedere spicca la mini-serie Dracula, in collaborazione con Netflix, sviluppata da Steven Moffat e Mark Gatiss, autori di un gioiello televisivo dell'ultimo decennio come Sherlock.

Un'altra mini-serie molto attesa è The Capture - di cui è stata pubblicata poco tempo fa la prima immagine - con Holliday Grainger e Callum Turner.