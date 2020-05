Jack Thorne, dopo The Eddy e His Dark Materials ecco il nuovo show

Jack Thorne, sceneggiatore di The Eddy e His Dark Materials, collaborerà con l'autrice Genevieve Barr, per creare una serie drammatica della BBCTwo, basato sulla vera storia della campagna per i diritti civili delle persone disabili in Gran Bretagna. La coppia di autori ha scritto Independence Day? How Disabled Rights Were Won, titolo provvisorio.

Lo show sarà co-prodotto da One Shoe Films e Dragonfly Film and TV, diventando la prima incursione nella produzione indie per Endemol Shine Group.

La trama verte su Barbara Lisicki e Alan Holdsworth, due cabarettisti disabili che si sono incontrati nel 1989 e sono diventati la forza trainante di un gruppo di attivisti per la disabilità, Direct Action Network.

"Non posso dirvi quanto sia stato emozionante lavorare con la geniale Genevieve Barr e Dragonfly su questa sceneggiatura. I DAN (Direct Action Network) hanno cambiato il mondo attraverso le loro azioni, e non sono mai stati adeguatamente celebrati per questo, in questo film vogliamo farlo in un modo che elogia il loro vero spirito punk" ha dichiarato Thorne.

Prodotto da Richard Bond, Tom Pullen e Jack Thorne, Independence Day? How Disabled Rights Were Won è stato ordinato da BBCTwo.

