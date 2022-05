Jackass Forever, Paramount annuncia una nuova serie dopo il successo del film!

Paramount+ annuncia il ritorno di Jackass, per una nuova serie che farà da spin-off al film Jackass Forever e che vedrà la partecipazione dei creatori dello show originale. L'annuncio arriva direttamente dal CEO di Paramount Global, Bob Bakish, che ha svelato il progetto durante la conferenza aziendale sui risultati del primo trimestre.

"Dopo il successo di Jackass Forever, stiamo lavorando con i creatori per continuare la collaborazione con una nuova serie, portando nuove e più ridicole buffonate direttamente su Paramount+" ha affermato Bakish.

Non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardo al nuovo show, né riguardo alla partecipazione di Johnny Knoxville e della sua banda dopo il loro grande ritorno in Jackass Forever, film diretto da Jeff Tremaine che ha riunito il cast originale di Jackass per la prima volta dopo 11 anni, con l'ingresso di alcune new entry.

Nonostante abbia avuto solo tre edizioni, il fortunato show tra commedia e reality che negli anni Duemila andava in onda su MTV è riuscito a conquistarsi un posto nel cuore degli spettatori di quel periodo, che hanno contribuito all'enorme successo al botteghino di Jackass Forever.

Dopo il periodo di esclusiva in sala, Jackass Forever è approdato nel catalogo streaming di Paramount+ negli Stati Uniti, che ospiterà anche questa nuova serie spin-off. Nel frattempo, ci sarà l'occasione per dare un'occhiata anche una parte del girato non utilizzata per il film: il 20 maggio debutterà su Netflix Jackass 4.5, una raccolta di filmati bonus dal dietro le quinte di Jackass Forever.