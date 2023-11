Jackie Chan apparirà in Cobra Kai 6? Tutto quello che sappiamo

Nella giornata di ieri è stato annunciato a sorpresa un nuovo film di Karate Kid che vedrà la partecipazione sia di Jackie Chan, che aveva preso parte al reboot del 2010 con Jayden Smith, sia del protagonista del franchise originale, ovvero Ralph Macchio, tornato nei panni di Daniel LaRusso nella serie Cobra Kai. Chan apparirà nella Stagione 6?

Ralph Macchio e Jackie Chan, entrambi protagonisti di diverse versioni di Karate Kid, hanno infatti appena rivelato che stanno collaborando per la prima volta alla realizzazione di un nuovo film dell'amato franchise. Mentre Cobra Kai continua a esplorare i personaggi e i temi del franchise, cresce la possibilità che lo show possa espandere il Miyagi-Verse incorporando i personaggi sia di The Next Karate Kid che del reboot di Karate Kid del 2010, che vedeva Chan nei panni di Mr. Han.

Ralph Macchio, l'attore che interpreta Daniel LaRusso nel franchise, ha accennato alla possibilità che la Julie Pierce di Hilary Swank, la protagonista di The Next Karate Kid, faccia la sua comparsa in Cobra Kai. Macchio ha dichiarato che chiunque abbia interagito con il signor Miyagi è considerato parte del Miyagi-Verse e Julie, essendo stata allenata da Miyagi, si inserirebbe perfettamente nella narrazione di Cobra Kai.

La quinta stagione di Cobra Kai ha introdotto il concetto di torneo internazionale di karate, aprendo la possibilità che personaggi di diverse regioni si uniscano alla trama. Questo potrebbe aprire la strada a un'apparizione del Maestro Han di Jackie Chan dal reboot di Karate Kid del 2010 nella Stagione 6 di Cobra Kai, anche se si tratterebbe solo di un cameo. Sebbene il reboot del 2010 esista in un universo cinematografico separato, il suo legame con il tema generale del karate potrebbe giustificare una breve inclusione del Maestro Han nell'universo di Cobra Kai.

La potenziale inclusione di personaggi di The Next Karate Kid e del reboot di Karate Kid del 2010 entusiasmerebbe senza dubbio i fan che hanno apprezzato tutti gli aspetti del franchise.

Il nuovo film del franchise appena annunciato, prodotto dalla Sony Pictures, è previsto per il 13 dicembre 2024. La trama principale è ancora segreta e non è stato ancora annunciato alcun titolo.