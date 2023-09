Jackie Chan non si unirà mai a Cobra Kai: Ralph Macchio spiega il perchè

Cobra Kai è passata da essere un progetto fatto solo per i fan e distribuito su You Tube, ad una delle produzioni di maggior successo della piattaforma Netflix. Avvicinando i giovanissimi ad un franchise storico, ed al tempo stesso facendo emozionare ancora i più anziani appassionati di Karate Kid.

Tuttavia come tutte le cose belle, nemmeno Cobra Kai può durare per sempre. Infatti sembra proprio che la sesta stagione dello show sarà anche quella che avrà il compito di chiudere il nuovo ciclo.

Nonostante la serie abbia regalato numerose emozioni al pubblico di fan, per citarne una il clamoroso ritorno di Terry Silver in Cobra Kai 4, sembra che in molti si aspettino ancora una cosa dallo spettacolo.

Le avventure di Daniel hanno permesso di rivedere numerosi volti noti del franchise originale, tra gli spettatori però qualcuno vorrebbe che del tempo sullo schermo fosse riservato anche al maestro Han, si, l'insegnate di Kung Fu in The Karate Kid: La Leggenda Continua.

Purtroppo questa richiesta sempre più insistente ha costretto ad intervenire lo stesso Ralph Macchio, il quale si è così espresso sulla questione: "Non penso che lo vedremo...voglio dire, la risposta è abbastanza semplice, nello show è canonico chiunque abbia avuto a che fare con il signor Miyagi. I personaggi di Jackie Chan e Jaden Smith non fanno parte di questo mondo, era un remake".

Voi cosa ne pensate? Ecco il trailer di Cobra Kai 6.