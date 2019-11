Jacob Elordi di Euphoria rivela l'attore con cui vorrebbe assolutamente lavorare

Jacob Elordi, star dell'originale Netflix The Kissing Booth e della serie tv rivelazione dell'ultima stagione televisiva, Euphoria, racconta in un'intervista l'ultimo show di cui ha fatto il binge-watching, la canzone con cui è attualmente in fissa, e l'attore con cui vorrebbe condividere lo schermo.

Nell'ultimo anno una nuova crush per parecchie ragazzine (e non solo) è nata tra la pellicola di Netflix, The Kissing Booth, e lo show di successo di HBO Euphoria: Jacob Elordi, 22 anni, attore australiano nativo di Brisbane, co-protagonista di entrambi i prodotti di intrattenimento, e attualmente al lavoro sui sequel in programma sia per il film della piattaforma streaming, sia per la serie tv del network via cavo.

Inserito nella lista dei Next Gen Talent 2019 dell'Hollywood Reporter, i talenti della nuova generazione da tenere sott'occhio perchè faranno strada, Elordi, assieme ai colleghi, ha risposto a una serie di domande molto specifiche, come ad esempio con quale persona vorrebbe lavorare in futuro. Scopriamo insieme (le domande e) le sue risposte.

D: Il cambiamento più folle da quando sei diventato famoso

R: Vivo in America adesso, che è piuttosto strano.

D: La persona con cui ti piacerebbe lavorare?

R: Robert Pattinson

D: L'ultimo show che hai visto tutto in una volta?

R: Chernobyl

D: Il personaggio con cui ti identificavi di più da bambino?

R: Blinky Bill

D: La canzone che continui ad ascoltare a ripetizione al momento?

R: A Very Good Year di Frank Sinatra

E voi, che ne pensate? Vi piacerebbe vedere sullo stesso schermo Jacob Elordi e Robert Pattinson? Fateci sapere nei commenti.