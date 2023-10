Jada Pinkett Smith: 'io e Will viviamo vite separate dal 2016'

In un’intervista speciale, che andrà in onda su NBC prossimamente, Jada Pinkett Smith ha svelato che lei ed il marito Will Smith vivono vite completamente separate dal 2016. La scelta di non rendere pubblica la separazione è legata al fatto che secondo Jada i due “non erano ancora pronti” e stavano cercando “di capire fra noi come essere partner”.

Nell’intervista con Hoda Kotb, l’attrice ha comunque voluto specificare che lei ed il marito - con cui si è spostata nel 1997 - non sono legalmente divorziati. I due erano considerati una delle coppie più iconiche di Hollywood fino al 2020, quando l’attrice aveva rivelato di aver avuto una relazione con il cantante ed amico del figlio Jaden, August Alsina.

Nel corso della chiacchierata Jada Pinkett afferma che il matrimonio con Will si è incrinato a causa di varie cose: “penso che siamo arrivati al 2016 entrambi esausti di provarci. Penso che fossimo entrambi bloccati nella nostra fantasia di quel che pensavamo che l’altra persona dovesse essere”. La scelta di non divorziare è legata al fatto che, come spiegato dalla Pinkett, “non riesco a rompere la promessa”.

Di recente, Jada Pinkett Smith ha anche parlato anche schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar di qualche anno fa. A People ha confidato che inizialmente credeva si trattasse di una scenetta, e solo quando il marito l’ha raggiunta al suo posto si è resa conto che non era uno scherzo.