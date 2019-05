Jaden Smith sarà un Kanye West 'alternativo' nella serie antologica Omniverse

È lo stesso Kanye West che starebbe sviluppando insieme a Showtime un'intrigante serie antologica dal titolo Omniverse, dove a quanto pare il cantante e attore Jaden Smith (Karate Kid, La ricerca della felicità) vestirà proprio i panni del rapper e produttore ma in versione alternativa, come poi suggerisce il titolo.

Stando alla descrizione, questa Omniverse vuole "esaminare le molte porte della percezione". La prima stagione esplorerà l'Ego attraverso la costruzione di un'affascinante realtà alternativa di stampo occidentale. La serie della durata di mezz'ora ad episodio arriva direttamente dagli SB Projects di Scooter Braun, dai Westbrook Studios e da un'idea dello scrittore Lee Sung Jin, che scriverà anche la sceneggiatura. Smith figurerà anche come produttore esecutivo del progetto.



Lee Sung Jin è attualmente co-produttore esecutivo della serie Undone di Amazon Prime Video, mentre tra i suoi crediti figurano la commedia animata Tuca & Bertie e Silicon Valley della HBO. Lo scrittore ha detto in merito a Omniverse: "Sono onorato ed entusiasta di poter lavorare con tutti i soggetti coinvolti per raccontare un mondo alternativo attraverso gli occhi di un ragazzo da qualche parte nel multiverso a cui succede di diventare improvvisamente un Kanyw West. Con Ominiverse miriamo a spingere oltre i limiti della narrazione di mezz'ora".



Non ci sono ulteriori dettagli sul progetto.