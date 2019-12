Jake Abel di Supernatural avrà un doppio ruolo nel finale della serie

Dopo aver scoperto che nel finale di Supernatural sarà presente Emily Swallow, continuano le indiscrezioni sulla conclusione dello serie TV che racconta le vicende dei due fratelli cacciatori di demoni: questa volta tocca a Jake Abel rivelare qualcosa in più sulla sua parte.

Il ritorno di Adam è uno degli eventi più attesi dagli appassionati dello show, che ora potranno leggere qualche indiscrezione in più sulle prossime puntate grazie a questa intervista concessa ad Entertainment Weekly, in cui l'attore spiega la presenza di un suo doppione nei trailer di Supernatural: "Sia io che il regista della puntata Richard Speight volevamo creare due personaggi distinti, sin da quando abbiamo letto il copione. A causa di alcuni eventi, che non posso raccontare, ho sentito la necessità di distinguere due diversi personaggi e di passare da uno all'altro in un attimo. Ci sono delle cose che hanno sorpreso Sam e Dean e sono sicuro faranno lo stesso con il pubblico".

L'intervista continua con una spiegazione di quanto il tempo passato all'Inferno abbia cambiato profondamente Adam: "Ho avuto una bella sensazione quando ho letto il copione e voglio che anche gli appassionati provino la stessa cosa. Alle varie convention sono in tanti ad avermi chiesto come sarebbe cambiato Adam se fosse riuscito a fuggire, è una cosa che vogliono sapere tutti! Per questo voglio che siano sorpresi. Sarà interessante scoprire quale è la relazione tra Adam e Michael, dopo tutto il tempo passato insieme e come interagiscono tra di loro".

Non resta che aspettare le prossime puntate della serie per scoprire come si evolverà la vicenda di Adam, nel frattempo uno dei protagonisti di Supernatural non sa ancora cosa farà dopo la conclusione dello show andato in onda per 15 stagioni.