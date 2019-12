Jake Cannavale di The Mandalorian si scaglia contro Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Il punteggio Rotten Tomatoes di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker non è di certo tra i migliori del sito e tra i critici del capitolo finale della trilogia sequel c'è anche Jake Cannavale, attore che ha preso parte a The Mandalorian, la prima serie live-action ambientata nell'universo creato da George Lucas.

L'attore, che nella serie Disney+ interpreta Toro Calican, ha espresso la sua delusione in una storia su Instagram. Dopo che Cannavale ha scritto "è a mani basse il peggior film di Star Wars, un fallimento assoluto", un fan gli ha chiesto se la sua opinione sarebbe stata così dura se avesse preso parte al lungometraggio.



A quel punto, l'attore ha spiegato meglio cosa pensa che non funzioni in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, non prima di aver dichiarato che se avesse recitato nel film probabilmente sarebbe stato ancora più deluso e che ovviamente non parla per conto del resto del cast e anzi si augura che abbiano potuto lavorare a un progetto che li ha coinvolti ed entusiasmati. Però, da grande fan di Star Wars, non può fare a meno di esprimere il proprio disappunto: "Mi sento molto deluso dalla pigrizia generale della nuova trilogia e anche un po' arrabbiato per il modo in cui si è appropriata del controllo dell'intero franchise dicendo di fatto 'nah, non ci piace il finale che è andato bene a tutti per decenni, cambiamolo!' Personalmente, mi sentirei depresso se fossi stato nel nuovo film di Star Wars (intendo come personaggio principale. Se fossi stato un tizio con una maschera da alieno o vai a sapere cosa, sarei eccitato... eppure)".

E voi, avete visto L'ascesa di Skywalker? Cosa ne pensate?

Intanto, vi lasciamo con la recensione del settimo episodio di The Mandalorian, penultimo appuntamento della prima stagione, conclusosi con un cliffhanger che alza la tensione in vista del gran finale.