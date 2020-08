Jake Gyllenhaal, arriva il debutto da protagonista in TV: tutti i dettagli della serie

Nelle scorse ore è stata annunciata una nuova serie TV sceneggiata da Janicza Bravo famosa per il suo lavoro in Atlanta: intitolata A Suspense Novelist’s Trail of Deceptions avrà come protagonista Jake Gyllenhaal.

L'opera sarà incentrata sull'articolo scritto per il New Yorker da Ian Parker, nel quale viene raccontata la vicenda di Dan Mallory, editore il cui libro "The Woman in the Window", scritto con lo pseudonimo AJ. Finn è stato uno dei libri più venduti degli ultimi anni. Grazie all'articolo vennero scoperte le numerose bugie dell'autore di libri, tra cui il suo finto tumore e il suicidio mai avvenuto del fratello. Anche il suo romanzo, tradotto in italiano come "La donna alla finestra" era stato copiato da un film del 1955 intitolato Copycat. Nel corso delle puntate dello show quindi scopriremo qualche retroscena in più su Dan Mallory e sui motivi che lo hanno spinto a ingannare tutto il mondo.

Nella parte del protagonista troveremo Jake Gyllenhaal, che interpreterà Dan Mallory. La sceneggiatura invece sarà scritta da Annapurna e Janicza Bravo, mentre per ora non sappiamo i nomi degli altri attori presenti. Nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensioe di Spider-Man: Far From Home, celebre film in cui è troviamo il protagonista della serie.