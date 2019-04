Jake Gyllenhaal arriva in tv: sarà protagonista della mini-serie HBO 'Lake Success'

Dopo averlo visto nei panni di Mysterio nel trailer ufficiale di Spider-Man: Far From Home, i fan di Jake Gyllenhaal saranno felici di sapere che l'attore candidato all'Oscar esordirà anche nel mondo della televisione.

Deadline infatti riporta che la nuova star del Marvel Cinematic Universe sarà il protagonista di Lake Success, una nuova mini-serie prodotta dal network statunitense HBO.

La serie, basata sull'omonimo romanzo di Gary Shteyngart acclamato dalla critica, sarà incentrata sul narcisista, auto-illuso ed volontariamente allontanatosi dal mondo reale Barry Cohen (Gyllenhaal), che decide di fuggire dalla sua famiglia e soprattutto dal suo dal suo passato con un viaggio in autobus in cerca della sua fidanzata del college, che rappresenta l'ultima possibilità per una sorta di redenzione romantica. Nel frattempo, a Manhattan, la sua brillante moglie Seema deve lottare per crescere il loro figlio autistico ma nel dramma di essere rimasta sola troverà la speranza grazie ad una nuova, tragicomica storia d'amore.

"Il romanzo di Gary è uno studio di personaggi magnificamente eseguito che mette in luce la profondità della contraddizione e della complicazione umana, contrapposta allo scenario attuale dell'America di oggi. Siamo entusiasti di collaborare con HBO, che ha costantemente ospitato alcuni dei contenuti premium più eccitanti e acclamati negli ultimi due decenni", ha dichiarato il produttore River Marker (The Devil All the Time).

Lake Success è stato co-firmato dagli showrunner Stheyngart e Tom Spezialy, attualmente al lavoro sul sequel di Watchmen creato da Damon Lindelof, sempre per HBO.