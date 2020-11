Jake Hager afferma che John Cena si è rifiutato di lasciargli il titolo WWE nel 2010

Poco più di dieci anni fa, Jake Hager era Jack Swagger, campione mondiale dei pesi massimi di SmackDown. Ha guadagnato la cintura dopo aver sconfitto l’allora campione del mondo Chris Jericho ottenendo il contratto Money in the Bank a WrestleMania XXVI nel marzo 2010, dandogli una possibilità al WWE Championship o al World Heavyweight Championship.

L'unica corsa di Swagger come campione del mondo in WWE si è rivelata non memorabile, poiché ha lasciato cadere il titolo solo 79 giorni dopo a Rey Mysterio, che attualmente ha dei piani per il ritiro, in seguito a una faida con Big Show su SmackDown. Ma Hager ha rivelato in una nuova intervista a Talk Is Jericho che la sua corsa avrebbe dovuto essere molto diversa.



La notte prima, Swagger ha attaccato l'allora campione della WWE John Cena a Raw e ha tentato di prendere il suo titolo con Cena che ha cercato di contrastarne il tentativo. Hager ha affermato che il motivo per cui non ha incassato è che il 16 volte campione del mondo si è rifiutato di perdere contro di lui.



"La sera prima, l'ho stuzzicato su Raw. Ho colpito Cena con la valigetta, mi sono avvicinato di soppiatto quando aveva uno dei suoi brillanti segmenti promozionali. Più tardi, si è rifiutato di fare il lavoro per me per il campionato WWE. Non ne parleremo. Uffa. Il top man più altruista del settore”, ha scherzato Hager.

Potremmo non sapere mai perché Cena ha respinto l'idea, anche se quello è stato lo stesso anno in cui ha fatto una campagna per cambiare la fine di SummerSlam per poter sconfiggere il Nexus. E mentre sono stati fatti vari tentativi nel corso degli anni, l'unico uomo che ha sconfitto Cena è stato Edge nel 2006.



Cena non è apparso sulla televisione WWE da quando ha perso il Firefly Fun House Match contro Bray Wyatt a WrestleMania 36. È apparso in The Tonight Show con Jimmy Fallon alla fine di settembre e ha chiarito che, mentre la sua carriera di attore continua a decollare, la sua carriera in WWE non è finita.



"Ho un pubblico molto giovane in WWE, molti bambini e famiglie. E poiché la mia carriera sul ring con la WWE non è così attiva, sebbene non finita, volevo continuare a inviare messaggi a quegli spettatori più giovani" riferendosi al suo nuovo libro per bambini, Elbow Grease: Fast Friends.

Comunque recentemente Cena ha mandato un comico americano all'ospedale durante uno sketch accidentalmente.