Jake Johnson ha rivelato come ha aiutato a salvare New Girl dalla cancellazione!

non voleva davvero che New Girl finisse con il bacio sull'ascensore tra. Così, quando la creatrice della serie,, ha invitato il cast a contattare direttamente i co-presidenti dellaper concedere alla serie una settima stagione finale, l'attore ha colto al volo l'occasione.

L'attore Jake Johnson, interprete di Nick nella serie New Girl, ai microfoni di TvLine ha rivelato come il suo intervento, e quello di altri membri del cast che hanno scritto ai vertici FOX, abbia fatto ottenere alla serie una settima ed ultima stagione:

"Ero uno dei membri del cast che ha scritto loro e chiesto di più. Ho detto che non pensavo ci avessero dato abbastanza tempo per finire lo spettacolo nel modo giusto e che avrei molto apprezzato -e così i fan- un ultimo addio a questi personaggi. Ho fatto molti progetti -alcuni hanno avuto dei fan e altri no- ed essere in uno show televisivo che in realtà ha un gruppo di persone a cui importa è davvero speciale."

Walden e Newman alla fine hanno deciso di riportare New Girl in vita per una stagione di addio di otto episodi. E hanno anche firmato il grande e audace colpo di scena di Meriwether & Co.: la premiere prenderà piede quattro anni dopo gli eventi del finale della sesta stagione:

"Penso che sia bello fare un salto nel tempo" ha dichiarato Johnson, continuando:"Penso stessimo girando un po' in cerchio, quindi saltare in avanti è stata una mossa saggia. Tutti sono un po 'più avanti con le loro vite in questo modo."

La stagione 7 di New Girl è prevista per l'inizio di questa Primavera.