Jake Johnson si unisce al cast della serie Stumptown della ABC

Jake Johnson entra nel cast di Stumptown, nuova seria della ABC, accanto all'attrice Cobie Smulders, al posto di Mark Webber precedentemente scelto per il ruolo.

L'attore Jake Johnson (New Girl, No Activity, Drunk History) è ufficialmente entrato nel cast della nuova serie action-drama della ABC Stumptown, con protagonista Cobie Smulders (Avengers: Endgame, Spider-Man: Far From Home, Friends From College). Johnson sostituirà Mark Webber nel ruolo di Gray. Basato sulla graphic novel omonima scritta da Greg Rucka e illustrata da Mattewh Southworth, Stumptown seguirà la storia di Dex Parios, interpretata da Smulders, veterana assertiva e astuta, con una vita amorosa complicata, dedita al gioco d'azzardo che deve prendersi cura del fratello che vive a Portland, nell'Oregon. Le sue capacità di Intelligence militare si scontrano con la sua ostinazione che la porta ad essere sempre mira di pericolosi criminali che non vanno molto d'accordo con la polizia locale.

Johnson interpreterà Gray McConnell, miglior amico di Dex, con però delle situazioni e dei problemi irrisolti tra loro ancora in ballo. Gray, che gestisce un bar di zona, nasconde anche un passato che torna a tormentarlo. Nella serie sono presenti attori come Michael Ealy (Being Mary Jane) nei panni del detective Miles Hoffman, Tantoo Cardinal (Blackstone, Outlander) nei panni di Sue Lynn Blackbird, Cole Sibus nei panni di Ansel Parios e Adrian Martinex (The secret life of Walter Mitty) nei panni di Tookie, insieme all'attrice vincitrice di un Emmy Award Camryn Manheim (The Practice, Person of Interest) nei panni del tenente Cosgrove.

La serie è stata creata da Jason Richman che sarà anche produttore esecutivo insieme a Ruben Fleischer (Venom), Dave Bernard, Greg Rucka, Matthew Southworth e Justin Greenwood. La messa in onda di Stumptown è prevista per il 2020.