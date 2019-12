Jameela Jamil di The Good Place tornerà nella seconda stagione di The Misery Index

Il network statunitense TBS ha deciso di rinnovare per una seconda stagione il game show televisivo The Misery Index che anche questa volta potrà contare sull'attrice Jameela Jamil per il ruolo di conduttrice.

Dopo la conclusione di The Good Place, Jamil ritornerà al timone dell'irriverente show televisivo insieme a suoi compagni di viaggio e membri del panel James 'Murr' Murray, Joe Gatto, Brian 'Q' Quinn, e Sal Vulcano. Il programma consiste nel mettere di fronte due concorrenti, ognuno dei quali formerà una squadra in cui saranno presenti anche due rappresentanti del panel. Le squadre quindi lotteranno tra di loro valutando con un punteggio che va da 0 a 100 gli eventi miserabili accadutati a delle persone nella vita reale.

Brett Weitz, direttore generale di TBS, si è espresso con entusiasmo in merito al rinnovo della serie e alla presenza dell'attrice e di tutto il team di comici "Jameela e The Tenderloins sono riusciti a trasformare dei contrattempi in assoluto divertimento, regalando al pubblico e ai concorrenti la possibilità di divertirsi con queste disavventure. Non potremmo essere più entusiasti nel continuare la nostra collaborazione con questi cinque comici dal grande talento".

Lo show è stato sviluppato da Andy Breckman e da Ben & Dan Newmark di Grandma's House Entertainmentv per TBS. Quest'ultimo fa parte di WarnerMedia che durante la primavera del 2020 lancerà la propria piattaforma streaming a cui lavorerà anche Ellen Degenres con quattro serie per HBO Max.