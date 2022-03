James Bond: Prime Video annuncia la 'serie tv competitiva' ispirata a 007

A neanche dieci giorni dall'acquisizione ufficiale di MGM da parte di Amazon, il servizio di streaming on demand Prime Video ha annunciato la prima serie tv di James Bond ispirata alla saga cinematografica di 007.

La serie sarà intitolata 007's Road to a Million, sarà composta da otto episodi e verrà prodotta dalla 72 Films , dai produttori di James Bond Michael G Wilson e Barbara Broccoli e dalla MGM Television. Le riprese inizieranno entro la fine dell'anno con l'uscita in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori.

Stando alla descrizione ufficiale di Prime Video, la serie competitiva barra reality show vedrà i concorrenti competere in un'avventura globale per vincere il premio finale di un £1 milione di sterline. Girata in molti dei luoghi storici presenti nei film di James Bond, questo "format cinematografico" sarà una prova di intelligenza e resistenza dato che, oltre a dover superare gli ostacoli fisici, i concorrenti, che gareggeranno in squadre di due persone, per avanzare alla sfida successiva dovranno rispondere correttamente a domande sulla saga di 007, domande che saranno nascoste in diverse località del mondo.

Secondo quanto riferito, comunque, il progetto UK Original è separato dall'accordo Amazon-MGM recentemente concluso: a quanto pare la serie è in lavorazione da quasi quattro anni, ma 'salterà a bordo' della distribuzione globale di Prime Video.



Nei giorni scorsi sulle Isole Faroe è comparsa la lapide commemorativa di James Bond per salutare la saga di Daniel Craig dopo No Time To Die.