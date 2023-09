James Bond, la serie tv di Prime Video già confermata per una stagione 2

È stato svelato quando uscirà su Prime Video 007’s Road to a Million, la nuovissima serie Amazon dedicata a James Bond. La serie deve ancora debuttare, ma sembra che gli addetti al casting siano già a lavoro per una seconda stagione.

Secondo Casting notice: "I produttori sono alla ricerca di duetti più dinamici che si mettano in viaggio per il mondo usando il loro ingegno e le loro conoscenze generali per rispondere a domande nascoste in giro per il globo, le riprese inizieranno con molta probabilità nel 2024."

"Non è necessario essere fan di Bond per candidarsi, ma cerchiamo squadre di due persone che abbiano un rapporto molto stretto e che vogliano vivere un'avventura".

Il reality show a tema 007 avrà come padrone di casa Brian Cox, lo scorbutico miliardario di Succession “Logan Roy.” Cox sarà “il controllore” in 007’s Road to a Milion, un personaggio che dovrà osservare le sorti dei protagonisti dello show durante le loro avventure ispirate a quelle di James Bond.

Il CEO della Eon Barbara Broccoli, casa produttrice del reality, ha dichiarato a Variety: "La gente ci ha sempre proposto di fare uno show televisivo, dicendo: "Oh, dovreste fare una sfida a tema James Bond". Ma ci siamo sempre tenuti alla larga perché non volevamo mettere le persone in pericolo e fargli fare cose pericolose, perché questo show non è per il pubblico, è per professionisti addestrati".