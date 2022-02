James Brown: Say It Loud: arriva una nuova docuserie prodotta da Mick Jagger e Questlove

Dopo la recente notizia del biopic di Michael Jackson, arriva un nuovo annuncio legato alla celebrazione dei grandi della musica. Stiamo parlando di James Brown: Say It Loud, nuova docuserie coprodotta da Mick Jagger e Questlove per A&E Network, dedicata alla memoria del "Godfather of Soul".

Questo non è il primo prodotto biografico su James Brown, infatti vi ricordiamo che qualche anno fa era uscito il biopic Get on Up con Chadwick Boseman e Viola Davis. In questi anni, è stato poi rilasciato il documentario HBO "Mr. Dynamite: The Rise of James Brown", alla cui produzione aveva partecipato anche Mick Jagger.

Say It Loud, invece, sarà una docuserie composta da quattro puntate, che esplorerà l'eredità di James Brown attraverso interviste con familiari, amici e collaboratori, oltre a una selezione di filmati di repertorio mai visti prima. In particolare, il film seguirà la vita dell'artista dall'arresto a 16 anni per rapina a mano armata, fino a divenire un'immortale leggenda della musica. Inoltre, sappiamo che sarà diretta da Deborah Riley Draper (The Legacy of Black Wall Street) e uscirà nel 2023, anno in cui James Brown avrebbe compiuto 90 anni.

Infine, vi riportiamo la dichiarazione di Mick Jagger in veste di produttore esecutivo di Say It Loud: "Sono entusiasta di produrre una docuserie in quattro parti con A&E sull'affascinante vita di James Brown. Era un artista brillante, è sempre stato un punto di riferimento per me ed era anche profondamente impegnato nel Movimento per i diritti civili degli afroamericani. Ho sempre ammirato James e ho imparato molto da lui".