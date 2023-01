Non solo Avatar: James Cameron 'immerso' in una docuserie con National Geographic!

La passione per gli oceani di James Cameron è cosa nota a tutti. Dopo The Abyss e Titanic, il regista è infatti tornato nelle sale con il suo Avatar: La via dell'acqua, mentre lo scorso anno ha debuttato su Disney Plus 'I segreti delle balene', documentario prodotto proprio dal regista canadese in collaborazione con National Geographic.

Con un'apparizione a sorpresa al tour invernale 2023 della Television Critics Association, Cameron ha annunciato che il franchise “Secrets” di NatGeo, di cui è produttore esecutivo, proseguirà con l'arrivo di tante nuove avventure tutte da scoprire.

Infatti, oltre ai già annunciati "Secrets of the Elephants" e "Secrets of the Octopus", il franchise di National Geographic continuerà con "Secrets of the Bees" e "Secrets of the Penguins".

"Ciò che mi attrae è la mia curiosità e il fascino senza fine che provo per il mondo naturale, sul suo funzionamento, sulla rapidità della scienza, che sta iniziando a rispondere a molte domande". Cameron ha continuato: "Puoi scrivere una sceneggiatura, ma gli animali non puoi chiamarli. Si presentano quando si presentano, quindi fare documentari è un esercizio di pazienza", ha continuato. “È molto simile alla scienza: segui una pista e indaghi sul percorso. Pensi di sapere quale potrebbe essere la risposta, ma non sai davvero quale sia la storia".

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con il nostro approfondimento sull'acqua nel cinema di James Cameron.